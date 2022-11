Probabili formazioni Svizzera-Camerun | prima giornata Mondiali Qatar 2022

Leggi su sportface

(Di sabato 19 novembre 2022) Ledi, match delladeidi. Si gioca alle 11:00 di giovedì 24 febbraio nella cornice dell’Al Janoub Stadium. Si tratta del primo precedente in competizioni ufficiali per le due nazionali. L’obiettivo è una partenza lampo, in un girone di ferro che coinvolge anche il Brasile e la Serbia di Vlahovic. La formazione elvetica va tenuta d’occhio in virtù degli ultimi risultati. Agli Europei ha eliminato la Francia e ha trascinato ai rigori la Spagna, mentre nelle qualificazioniha estromesso gli azzurri dal primo posto. In compenso alla qualità non manca. Occhi puntati sul portiere Andre Onana, Vincent Aboubakar, Karl ...