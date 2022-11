Probabili formazioni Francia-Australia | prima giornata Mondiali Qatar 2022

Leggi su sportface

(Di sabato 19 novembre 2022) Ledi, match delladel gruppo D deidi calcio di. Il girone, che prevede anche Danimarca e Tunisia, scatterà alle 20:00 di martedì 22 novembre. Si gioca nella cornice dell’Al Janoub Stadium di Al Wakrah e Deschamps vuole una partenza subito convincente dai suoi uomini. Occhi puntati naturalmente su Mbappè e Benzema, punte di diamante di un attacco strepitoso, anche se l’attaccante del Madrid è uscito malconcio dall’ultimo infortunio e potrebbe non essere del match. Dalla panchina infatti è pronto Olivier Giroud, veterano di una nazionale giovane ma con la responsabilità di chi è campione in carica. Sono quattro i precedenti: due vittorie per la ...