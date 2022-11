Pozzuoli | incidente mortale in scooter | 15enne muore | l’amica è grave

Leggi su vesuvius

(Di sabato 19 novembre 2022) Gravissimonella notte, i protagonisti sono due minorenni, ilè morto sul colpo,è in gravi condizioni La drammatica vicenda si è svolta nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 novembre a, comune della città di Napoli. Due ragazzini, entrambi minorenni, si sono resi protagonisti di unincedente mentre viaggiavano a bordo di unoa terra (Screensho da Facebook)Per ragioni ancora da chiarire losi è schiantato contro un’auto, l’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al. La giovanissima vittima è morta praticamente sul colpo, per lui sfortunatamente non c’è stato nulla da fare. Giunti immediatamente sul ...