“Più cultura | per fermare la violenza” | gli studenti del Paolo Baffi al convegno in Senato

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 19 novembre 2022) Un dibattito per sensibilizzare sullasui più giovani e sulle donne: questo l’obiettivo del“Più, perla”, tenutosi presso ile organizzato dalla a senatrice Giusy Versace, neoeletta vice presidente della Commissione, Patrimoniole, Istruzione pubblica e Sport. Un incontro a cui hanno partecipato anche glidell’Istitutodi Fiumicino. Il dibattito è servito per illustrare i passi avanti compiuti, anche in ambito legislativo, in materia di contrasto allasulle di genere e sui minori e dove sono state illustrate le misure adottate per combattere ogni forma die ...