La Gazzetta dello Sport

Embiid straripa, Boston non si ferma più. La notte italiana Nba da 11 partite regala anche prodezze decisive in volata: quelle di Markkanen e Suggs regalano i successi a Utah e Orlando, Cleveland e ...Embiid straripa, Boston non si ferma più. La notte italiana Nba da 11 partite regala anche prodezze decisive in volata: quelle di Markkanen e Suggs regalano i successi a Utah e Orlando, Cleveland e ... Phila decolla con Embiid, Giannis flop e furioso a fine gara. Boston a forza 9, Lakers ok