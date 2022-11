Pessina | “Qatar? Ci siamo lasciati alle spalle l’eliminazione”

(Di sabato 19 novembre 2022) Matteoha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Austria-Italia. Così il centrocampista del Monza a poche ore dall’amichevole di Vienna: “Il Mondiale senza di noi? Pensavo di viverla peggio ma ciresi conto di aver smaltitogià da parecchio tempo.con il focus su altri obiettivi, queste amichevoli ci permettono di conoscerci di più, c’è sempre poco tempo. Tutti noi avremmo voluto andare al Mondiale, brucia ancora ma ce lolasciatosp. Tanti giovani in azzurro? Mi fa piacere vedere il loro approccio, sono ragazzi con la testa che possono dare qualcosa in più”. SportFace.

