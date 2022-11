Pessina | «Abbiamo smaltito l’eliminazione dal Mondiale»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 19 novembre 2022) Accanto al commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, in conferenza stampa per l’Italia ha parlato anche il centrocampista Matteo. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. Domani l’Italia giocherà un’amichevole contro l’Austria. “Come sapete tutto l’Europeo è stato un bello slancio per la mia carriera e per quella di tanti miei compagni. Ce lo porteremo dentro sempre. Essere arrivato qui oggi, da primo storico giocatore del Monza, è motivo di orgoglio sia per me, per tutti i monzesi e per il dottor Galliani che s’è commosso al momento della convocazione. Vogliamo portare questo bel momento anche all’interno della Nazionale e io stesso, seppur giovane, cerco di portare sempre la mia esperienza”. Ai giovani cosa dite? “Hanno visto cosa è successo un anno e mezzo fa, non eravamo tra le favorite. Tanti non dovevamo nemmeno essere convocati, me ...