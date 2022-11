Perugia | camion contro un guardrail | autista ferito Chiuso raccordo RA6 | traffico caos

L'incidente è avvenuto tra le uscite di Magione e Mantignana nel tratto a doppio senso a causa di lavori in ...Sul posto due squadre dei vigili del fuoco dacon l'autogrù. La strada è stata chiusa e non sono mancati i disagi al traffico con chilometri di coda.L'incidente è avvenuto tra le uscite di Magione e Mantignana nel tratto a doppio senso a causa di lavori in corso ...Raccordo di Perugia chiuso tra Magione e Mantignana a causa di un incidente stradale in cui è rimasto ferito un camionista. Lo schianto è avvenuto sabato mattina quando il lavoratore ha perso il contr ...