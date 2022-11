Percy Jackson | Jay Duplass e Timothy Omundson nel cast della serie Disney+

Leggi su screenworld

(Di sabato 19 novembre 2022) La prossimasuha aggiunto JayOmundsen in ruoli di guest star.interpreterà Ade, il dio degli Inferi. Secondo la descrizione ufficiale del personaggio, “Ade si sente un emarginato dalla sua famiglia e un genio incompreso. Serba rancore per i torti subiti in passato e si gioca le sue carte“.interpreterà Efesto, il dio del fuoco: “Efesto è diventato disabile quando è stato gettato dal Monte Olimpo da piccolo“, si legge nella descrizione del suo personaggio. “Nonostante ciò, la sua forza è leggendaria e la sua capacità di essere gentile e misericordioso lo distingue dai suoi fratelli e sorelle nel mondo degli dei.” Come riporta in esclusiva Variety, i due appariranno nella ...