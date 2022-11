Perché Enrico Montesano è stato espluso da Ballando con le stelle 2022 | il motivo

Leggi su tpi

(Di sabato 19 novembre 2022)dacon le? Per chi non lo sapesse, l’attore èallontanato dalla Rai per aver indossato una maglietta con i simboli della Decima Mas (il reparto d’assalto della Marina militare fascista) durante le prove trasmesse poi nella clip pre-esibizione nel corso della scorsa puntata. Fatto evidenziato il giorno dopo da Selvaggia Lucarelli su Twitter. “Quanto accaduto acon le, in onda su Rai 1 – ha spiegato Viale Mazzini in una nota – è inaccettabile. Resta inammissibile che un concorrente di un programma televisivo del servizio pubblico indossi una maglietta con un motto e un simbolo che rievocano una delle pagine più buie della ...