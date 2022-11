Per la semifinale di Bake Off i giochi sono fatti

(Di sabato 19 novembre 2022) I giudici diOff La domenica è il dì di festa, ma non per i concorrenti ancora in gara aOff Italia, che nella dodicesima puntata sidovuti confrontare con i suoi dolci tipici, tirando fuori durante la preparazione i loro caratteri così diversi. Cosa che, in vista delladella prossima settimana, porta ad una riflessione su chi potrebbe vincere la decima edizione e chi lo meriterebbe di più. Dei tre uomini, quello che ha avuto un andamento più costante, risultando dunque il più meritevole, è il giovane siciliano Leo, che ha trovato un mentore in Ernst Knam e che ha dimostrato fin da subito di avere talento: emotivo e a volte insicuro, ha imparato col tempo a gestirsi diventando un riferimento per gli altri e una certezza per i giudici. Tra alti e bassi si era mosso finora, invece, il toscano ...

... gli ha dato la carica, fiducia in se stesso: "Stavolta spero di qualificarmi alla, ma ... Ho grande rispettolui, un esempio di come ci si comporta in campo. Spero di regalare insieme a ...La seconda e ultima volta è accaduto sempre al Madison Square Garden nel gennaio del 1982il ... Due invece le partite in cui il vincitore ha dovuto annullare dei match point in: è ...Dopo un primo set dominato, alla prima palla break che si trova a fronteggiare il greco cede di schianto: è in semifinale alle Finals per la prima volta, troverà Ruud ...Il russo si è imposto in rimonta con una prestazione di alto livello: sarà lui a sfidare Casper Ruud nel penultimo atto del torneo ...