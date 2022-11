Per gli omicidi delle tre donne a Roma fermato l' ex autista del boss della camorra Senese

Leggi su agi

(Di sabato 19 novembre 2022) AGI - Ricorda l'appuntamento con le due cittadine di nazionalità cinese, il sangue e una camminata lunga due giorni nella Capitale. Poi più nulla. Un blackout totale che ancora oggi Giandavide De Pau, 51 anni, conosciuto per esseredel clane finito anche nelle carte del 'Mondo di Mezzo', non sa spiegarsi. Nelle sette ore passate in Questura davanti ai magistratini e agli agentiPolizia di Stato tenta di ricostruire la giornata di giovedì e quella precedente, senza però fornire un quadro preciso. Al termine dell'atto istruttorio è statosu disposizione del pubblico ministero e portato nel carcere di Regina Coeli con l'accusa di tripliceo aggravato. Su di lui pesano, oltre alle accuse, diversi precedenti penali, tra cui una violenza sessuale. ...