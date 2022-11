Per Berlusconi il governo Meloni è come un vestito che sta stretto

MILANO - 'Ripartiamo da Milanoriconquistare l'Italia'. Lo ha detto Silvio, presidente di Forza Italia, oggi all'inaugurazione della nuova sede del partito in Via Vincenzo Monti 92, nel capoluogo lombardo. 'Questa ...Mala legge di bilancioha un'altra proposta: ridurre i costi alle imprese togliendo 'tre, quattro, cinque anni ciò che gli costa adesso un lavoratore, cioè più del suo stipendio'. ...Il leader di Forza Italia inaugura la nuova sede milanese del partito in un seminterrato della centralissima via Vincenzo Monti: sui muri i manifesti della ...Dopo quasi 30 anni di stretti legami a destra, con beneficio di cariche e poteri rilevanti, la sciura Letizia è incredibilmente diventata un'opzione per il Pd. Ecco perché votarla sarebbe impossibile ...