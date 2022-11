Pattinaggio artistico | Shoma Umo rimonta e vince l’NHK Trophy Rizzo 6° | Daniel Grassl qualificato alle Finali!

Leggi su oasport

(Di sabato 19 novembre 2022)Uno ha vinto, tappa del Grand Prix 2022 diche è andata in scena sul ghiaccio di Sapporo (Giappone). Il padrone di casa dovevare cinque punti a Sota Yamamoto dopo lo short program di ieri e si è letteralemnte esaltato nel suo free skating, venendo premiato con un rilevante 188.10 (98.29 per la parte tecnica, 89.81 per i components). Il Campione Olimpico e bronzo olimpico ha bissato il successo ottenuto a Skate Canada, difendendo il titolo delvinto lo scorso anno. Il 24enne nativo di Nagoya è stato impeccabile nel medley di Air on the G String e Sanctus Petrus Et Sancta Maria Magdalena, dominando la scena e ribaltando la classifica che si era avuta dopo il programma corto. Sota Yamamoto è ...