Pattinaggio artistico | NHK Trophy Sapporo 2022 | trionfano Uno e Kim | sesto Rizzo

(Di sabato 19 novembre 2022) Giornata conclusiva del NHKdi, in Giappone, quinta prova del Grand Prix ISU die penultima occasione per cercare punti in vista delle Finali di Torino di metà dicembre. La competizione del singolo maschile, l’unica che vedeva in gara due atleti italiani, ha piazzato il campione del mondo Shoma Uno sul gradino più alto del podio. Dopo il secondo posto conquistato nello short program, Uno ha eseguito uno splendido programma libero, nel quale ha eseguito quattro salti quadrupli, mancando solamente il quadruplo flip ma evitando cadute, cosa che invece non è accaduta al secondo classificato Sota Yamamoto, che ha fallito entrambi i tripli axel. Terzo posto per il coreano Junhwan Cha, autore di una splendida rimonta dopo ilposto del programma corto. Sesta ...