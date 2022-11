Patrizia Rossetti tradita dall’ex marito | chi è la presunta amante

Nel corso dell'ultima puntata in diretta del Grande Fratello Vip , ha fatto notevole scalporeche in quarantena ha affermato di dover mettere il cellulare in carica.mette il cellulare in carica al GF Vip: ecco per quale motivo In molti hanno ipotizzato che ...Nei giorni scorsi, ben cinque concorrenti sono risultati positivi al tampone - Attilo Romita,, Charlie Gnocchi, Luca Onestini e per ultima Wilma Goich - che sono attualmente in ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...GF Vip, Wilma Goich positiva al Covid. La rabbia di Daniele Dal Moro: «Ora mi sono rotto». Ecco come sta (Credits Endemol Shine Italia) Dopo Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Luca Onestini e Attilio ...