Parisi | «Ero un bambino solitario Mi incuriosivano solo un paio di amici di mio padre»

(Di sabato 19 novembre 2022) Come cambia la vita di uno scienziato dopo la vittoria del Nobel? Lo racconta Giorgioa Robinson, settimanale culturale de La Repubblica.ha vinto il Nobel per la Fisica nel 2021, per le sue ricerche sui “vetri di spin”. «Da quando ho vinto il Nobel passo parte del mio tempo a dire di no alle richieste, alcune strampalate. Un’azienda automobilistica avrebbe voluto che incontrassi un gruppo dei suoi dipendenti per allestire un discorso motivazionale. Dei produttori di aceto balsamico desideravano organizzare un incontro dove avrei parlato di qualunque cosa mi fosse venuta in mente. Ovviamente ho detto no. Sono stato invitato da una scuola della provincia del nord per raccontare ciò di cui mi occupo e sono andato volentieri. Poi c’è la parte istituzionale alla quale non puoi facilmente sottrarti. Infine sono stato coinvolto dal comune di ...