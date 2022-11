Paperissima Sprint | debutta Valentina Corradi campionessa italiana di danza sportiva

Leggi su spettacolo.eu

(Di sabato 19 novembre 2022), un’altra novità in arrivo da domenica 20 novembre nello storico varietà di Antonio Ricci:diContinuano le novità a: dopo la new entry Marcia (Marcia Thereza Araujo Barros), da domenica 20 novembre nello storico varietà di Antonio Ricci, ballerina professionista che in questa stagione affiancherà Roberta Lanfranchi e il Gabibbo., due voltediunder 21 nella specialità latino-americano e finalista ...