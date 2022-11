Giornale di Brescia

Ilauspica chei cristiani possano celebrare la Pasqua lo stesso giorno. Lo ha detto nell'incontro in Vaticano con Mar Awa III, Patriarca della Chiesa Assira d'Oriente. Stesso auspicio era ...Anche in quel momento ha dovuto ricordare che il, Il Fatto Quotidiano equelli che hanno manifestato per la pace a Roma hanno sbagliato. E Calenda non ha chiesto scusa , ma ha aggiunto che ... Papa: tutti i cristiani celebrino la Pasqua lo stesso giorno Città del Vaticano – Prima di raggiungere l'eliporto in Vaticano e salire sul'elicottero per andare ad Asti, in Piemonte, e prendere parte alla rimpatriata della ...Papa Francesco ha ricevuto questa mattina in Udienza Mar Awa III, Catholicos e Patriarca della Chiesa Assira d’Oriente. “Nel fare memoria del nostro cammino, vorrei salutare i membri della Commissione ...