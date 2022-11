Pallanuoto | la Pro Recco completa lo Slam stagionale - Sport - Altri Sport - quotidiano net

I liguri battono il Club Nataciò Sabadell e vincono anche la Supercoppa Europea dopo scudetto, Champions League e Coppa ......l'incontro valevole per la 5giornata della Regular Season del Campionato di Serie A 1 di... I biancorossi saranno impegnati nella piscina "Ferro" di Recco con laRecco. L'incontro avrà ...Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web per offrirti l'esperienza più pertinente ricordando le tue preferenze e ripetendo le visite. Cliccando su "Accetta tutti", acconsenti all'uso di TUTTI i cookie ...(ANSA) - GENOVA, 19 NOV - La Pro Recco ha conquistato la Supercoppa europea sconfiggendo gli spagnoli del Sabadell do Barcellona per 16-8 grazie ai parziali di 3-1, 4-4, 5-0, 4-3. Con questa vittoria ...