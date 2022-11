Ottant’anni fa il primo grande racconto di M alla conquista del potere

(Di sabato 19 novembre 2022) Quando nei miei primissimi vent’anni ero divenuto un suddito della casa editrice Einaudi, i due autori di quel loro catalogo editoriale determinanti per la mia formazione furono Antonio Gramsci e l’avellinese Guido Dorso. Ilmi acclimatò con l’italocomunismo, il secondo con gli aromi della matrice gobettiana che era stata la sua negli anni Venti, al tempo dell’avvento vittorioso del fascismo. Più tardi sarebbe stato mio professore di Letteratura italiana all’università un altro avellinese d’eccezione, il Carlo Muscetta che nell’immediato dopoguerra aveva importato nel catalogo torinese i libri di Dorso, morto precocemente nel 1947 a soli 52 anni. E difatti tre dei quattro libri einaudiani di Dorso, che di mestiere faceva l’avvocato, sono postumi. L’unico suo libro pubblicato in vita era stato La rivoluzione meridionale, edito da Gobetti nel 1925 (quando Dorso ...

... possibile metafora della guerra in Vietnam ), ecco il suo... Oggi, a, Scorsese non demorde : ha in progetto (a ...Martin Scorsese, 3 novembre 1993 DiCaprio e De Niro insieme per ilwestern A, è giunta l'ora del western , ilper Scorsese. È atteso per il 2023 il suo nuovo film Killers of ...