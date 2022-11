Omicidi Roma | sospettato | ricordo casa cinesi | poi black out

(Di sabato 19 novembre 2022) "di essere stato in quelladi via Riboty con delle ragazzee di avere tamponato la ferita alla gola di una di loro ma poi ho unout e non più nulla. Nondi essere ...

... mi contestate due, quindi non avrebbe senso negarne un terzo', ha aggiunto De Pau. "A chi era legato". Le prime indiscrezioni sul presunto serial killer diI poliziotti della Squadra ...In ogni caso è difficile immaginare che il clan commissioni trein centro aper questioni di racket della prostituzione o per accordi non rispettati e da questo punto di vista, anzi, i ...Giandavide De Pau è il sospettato per i tre omicidi avvenuti giovedì nel quartiere di Prati a Roma. Le vittime erano tre prostitute, due cinesi e una colombiana, uccise nelle ...E' quanto avrebbe detto nel corso dell’interrogatorio in Questura a Roma, durato oltre 7 ore, Giandavide De Pau, l'uomo di 51 anni sospettato dell'omicidio di 3 prostitute a Roma, nel quartiere Prati, ...