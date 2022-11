Omicidi Roma | chi è il sospettato | legato al clan Senese | factotum del boss

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 19 novembre 2022) (Adnkronos) – Si chiama Giandavide De Pau il 50enne sotto interrogatorio negli uffici della questura eper l’o delle tre donne uccise giovedì scorso nel quartiere Prati a. Il nome dell’uomo in passato era comparso in un’inchiesta che riguardava ilcamorristico dei. A mettere le forze dell’ordine sulle tracce di De Pau sarebbe stata una segnalazione arrivata da uno stretto parente. Una chiamata in cui si prefigurava un fatto grave, e che ha portato il familiare dell’uomo a collegare le sue frequentazioni con quanto avvenuto giovedì scorso e ad allertare le forze dell’ordine. Il nome di De Pau compare, oltre che in atti della Dda suldei, anche nelle carte sul ‘Mondo di Mezzo’. Per gli inquirenti De Pau era ...