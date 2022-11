Omicidi escort Roma | il sospettato De Pau sotto interrogatorio | in passato casi di violenza sessuale

(Di sabato 19 novembre 2022) Si chiama Giandavide De Pau l’uomo fermato questa mattina dalla polizia didi essere l’autore del triplice femminicidio avvenuto nel quartiere Prati due giorni fa. Secondo le prime indiscrezioni, l’uomo – un cittadino italiano di 51 anni – avrebbe dei precedenti penali. E tra questi, ci sarebbe anche un’accusa di. Dai primi dettagli che emergono dagli atti giudiziari di inchiesta, sembra che l’uomo sia stato ricoverato due volte – la prima nel 2008, la seconda nel 2011 – nell’ospedale psichiatrico di Montelupo Fiorentino. Secondo Repubblica, inoltre, De Pau sarebbe legato al clan Senese, ritenuto uno dei gruppi mafiosi più potenti della capitale. Gli agenti della Squadra Mobile lo hanno rintracciato alle 5:15 a Primavalle e lo hanno condotto in questura per ...

Leggi anche Roma,Prati: donna colombiana uccisa durante rapporto Roma, tre: indagini tra telecamere, telefoni e sitiRoma, uccise tre donne a coltellate: spettro serial killer ...Dalle telecamere di Prati il volto del killer delleIl nome del presunto serial killer ... Le indagini sui tresi erano sviluppate su più fronti per risalire all'assassino: attraverso le ...Le vittime, due cinesi e una colombiana, sono state uccise nelle loro abitazioni, a poche centinaia di metri di distanza C’è un sospettato per i tre omicidi avvenuti giovedì nel quartiere Prati a Roma ...Probabile che l'assassino abbia utilizzato la stessa arma per i tre delitti. LEGGI ANCHE > Omicidi di Roma, escort in allarme per il killer in fuga: "Ho paura di essere uccisa" ...