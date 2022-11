Omicidi escort Roma | De Pau all’interrogatorio | «Ricordo le due cinesi | poi blackout Ho vagato due giorni sporco di sangue»

(Di sabato 19 novembre 2022) È durato oltre sette ore l’interrogatorio in Questura di Giandavide De Pau, l’uomo bloccato questa mattina dalla polizia die sospettato di essere l’autore del triplice femminicidio avvenuto nel quartiere Prati duefa. Al termine dell’interrogatorio, è scattato il fermo per l’uomo, che verrà ora trasferito nel carcere di Regina Coeli. La Procura digli contesta il reato di tripliceo aggravato. Secondo le prime indiscrezioni, De Pau – un cittadino italiano di 51 anni – avrebbe dei precedenti penali, tra cui un’accusa di violenza sessuale. Dai primi dettagli che emergono dagli atti giudiziari di inchiesta, sembra che l’uomo sia stato ricoverato due volte in strutture psichiatriche e che stia tuttora seguendo un percorso farmacologico. Secondo Repubblica, inoltre, De Pau sarebbe legato al clan ...

Il questore di Roma, Mario Della Cioppa, in una nota relativa aglidi Roma ha detto che "la situazione è sotto stretto controllo e riteniamo di poter affermare che la collettività possa ..."I fatti parlano da soli, non sono io a dover parlare". Così ha risposto la sorella di Giandavide De Pau - l'uomo bloccato questa mattina dalla polizia di Roma e sospettato del triplice femminicidio ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Le vittime, due cinesi e una colombiana, sono state uccise nelle loro abitazioni, a poche centinaia di metri di distanza C’è un sospettato per i tre omicidi avvenuti giovedì nel quartiere Prati a Roma ...