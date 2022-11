Novena alla Madonna della Medaglia Miracolosa | secondo giorno

Leggi su lalucedimaria

(Di sabato 19 novembre 2022) Per nove giorni consecutivi ci rivolgiamo con fiduciaVergine Maria che per il tramite di Santa Caterina Labouré, ha voluto donarci questa devozione, fonte di incalcolabili grazie. “Questi raggi sono il simbolo delle grazie che Maria ottiene per gli uomini”, la Beata Vergine Maria a Caterina in riferimento. Era il 27 Novembre L'articoloproviene da La Luce di Maria.