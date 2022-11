Nordcorea | Kim con la figlia E minaccia | “Pronti a usare armi nucleari” – Foto

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 19 novembre 2022) (Adnkronos) – La Corea del Nord è pronta aleper rispondere alle minacce. Intanto, Kim Jong-un si mostra in pubblico per la prima volta con la. Il leader di Pyongyang ha supervisionato il lancio di “un nuovo tipo” di missile balistico intercontinentale insieme alla sua giovane, la cui esistenza non era stata precedentemente confermata.grafie rilasciate dall’agenzia di statona Korean Central News Agency (KCNA) mostrano Kim mano nella mano con la ragazza, con la piattaforma di lancio mobile sullo sfondo. La KCNA ha dichiarato che il nuovo missile visionato dalla coppia è un Hwasong-17 ed è stato lanciato ieri dall’aeroporto internazionale di Pyongyang, volando a una distanza di 999,2 chilometri. Il Giappone ha avvertito ...