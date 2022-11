Non versa al fisco oltre 1 milione di euro | denunciato lo youtuber CiccioGamer89

Il Sole 24 ORE

Negli ultimi 5 anni aveva "dimenticato" di dichiarare al Fisco oltre 1milione di euro di compensi il noto youtuber romano CiccioGamer89 . I finanzieri lo hanno denunciato alla Procura della Repubblica ...Il procedimentonella fase delle indagini preliminari e, in attesa di giudizio definitivo, vale la presunzione dicolpevolezza dell'indagato. Non versa al fisco oltre un milione di euro: denunciato youtuber CiccioGamer89 La Guardia di Finanza ha denunciato alla Procura di Roma il noto youtuber CiccioGamer89 per omessa dichiarazione dei redditi e dell’Iva: ...Negli ultimi 5 anni aveva "dimenticato" di dichiarare al Fisco oltre 1milione di euro di compensi il noto youtuber romano CiccioGamer89 . I finanzieri lo hanno denunciato alla Procura della Repubblica ...