Non sono un assassino | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su tpi

(Di sabato 19 novembre 2022) Nonun: trama, cast e streaming delsu Sky Cinema Stasera, 19 novembre 2022, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno va in onda Nonundel 2019 diretto da Andrea Zaccariello e con protagonista Riccardo Scamarcio, ispirato al romanzo omonimo scritto da Francesco Caringella. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Francesco, vice-questore di una città pugliese, incontra dopo quasi due anni il suo migliore amico, il giudice Giovanni Mastropaolo, che gli chiede aiuto in quanto minacciato dalla criminalità. Il 27 ottobre il giudice Mastropaolo chiama Francesco dalla sua villa di Santa Caterina di Nardò e fissa con lui un appuntamento, Francesco percorre circa 200 km, si reca nella villa di questi in anticipo per ascoltare una storia ...