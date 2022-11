“Non mi vogliono” | Zucchero contro Amadeus | il ritorno a Sanremo è per ora lontano

Leggi su dilei

(Di sabato 19 novembre 2022) Fervono i preparativi per l’attesissimodel Festival di. In attesa cheannunci la lista ufficiale dei Big in gara, c’è già chi avanza una piccola polemica sulle scelte del conduttore e sulla piega che la kermesse ha preso negli ultimi anni: stiamo parlando di. Il cantautore ha alzato la voce lamentando di non essere stato più chiamato, né come super-ospite né tantomeno come concorrente in gara. “Mi sembra che sarà ildegli influencer, le scelte sono mirate a fare audience” tuona la voce di Diamante.tuonae “”: “Non mi” Il Festival di2023 prenderà il via il prossimo febbraio e già fervono i preparativi per ...