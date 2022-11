Non dichiara al Fisco oltre 1 milione di euro | denunciato lo youtuber CiccioGamer89

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 19 novembre 2022) Roma – Negli ultimi cinque anni aveva “dimenticato” dire alundidi compensi un notoromano,, scoperto dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, che è statoalla Procura della Repubblica di Roma per l’ipotesi di reato di omessazione dei redditi e dell’IVA, avendo superato le soglie minime di punibilità previste dalla normativa penale-tributaria. Su segnalazione del Nucleo Speciale Entrate, le Fiamme Gialle del 1° Nucleo Operativo Metropolitano hanno svolto accertamenti sulla posizione fiscale sia dell’uomo – tra i più affermati in Italia, per numero di follower, soprattutto tra gli adolescenti, con2 milioni di iscritti al suo ...