Non c' era nemmeno il cibo | Soumahoro | una testimonianza drammatica

(Di sabato 19 novembre 2022) Il povero Aboubakarfinisce vittima della più infima "giustizia a orologeria". In questa storia di presunti mancati pagamenti, irregolarità contrattuali e umiliazioni varie ci sono tutti gli ingredienti: un "sindacato di estrema destra" - la Uil - che raccoglie la denuncia dei soliti migranti "neofascisti" e la "stampa reazionaria" - Repubblica- che infanga l'immagine cristallina del deputato difensore degli ultimi. E che paradosso: perché sono proprio gli ultimi a infamare la sua famiglia. Ma lui, Abou, non c'entra niente. La vicenda che segue riguarda due cooperative (Karibù e Aid) che si occupano di accoglienza dei migranti, riconducibili alla suocera Marie Terese Mukamitsindo e alla moglie Liliane Murekatete. Non sono indagate. Ma oggetto di accertamenti in corso. Tutto parte da una segnalazione fatta dalla Uiltucs. Il sindacato ha raccolto le ...

varesenews.it

Peccato che poi la macchina, chiamata Edison,funzionasse come promesso. Ma nel frattempo molti ... La sua ascesa fu tale che Inc Magazine la definì 'il prossimo Steve Jobs' - di cuiuna ...... mentre Cooperscappato, perché troppo intimorito per permettere agli umani di avvicinarsi. Gli operatori, però,si erano arresi e, con un po' di pazienza, erano riusciti ad attirare anche ... Mensa dei poveri, la dirigente dell'ufficio tecnico di Gallarate: "Non era Cassani a pressare sul pgt" (Adnkronos) - Ellen Pompeo lascia la serie Grey's Anatomy dopo 19 stagioni. La Meredith Grey del popolarissimo medical drama, ideato da Shonda Rhimes, ha ...ROMA (Reuters) -I giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Roma hanno assolto oggi "perché il fatto non sussiste" Silvio Berlusconi nel processo Ruby ter in cui era accusato di aver ...