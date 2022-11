No Meloni day | mani rosse alzate contro il governo

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 19 novembre 2022) Protesteranno per il “Noday” in oltre trenta piazze in tutta Italia. Unafestazione che già da come è stata battezzata assume toni politici invece che di una mera protesta di studenti che si batteunche ha varato dei provvedimenti a discapito della scuola. Protestare è certamente il sale della democrazia, maun esecutivo che ha assunto i suoi pieni poteri meno di un mese fa, il rischio di buttarla in politica c’è tutto. Gli organizzatori della protesta - due sindacati studenteschi (UdU e Rete degli Studenti) ma che hanno anche il sostegno di Uds, Link coordinamento universitario, Rete della conoscenza, Action Aid, Fiom, Flc, Legambiente, Liberale mafie e Non una di meno - prevedono circa 100mila studenti da Milano a Palermo. "Mentre il nostro ...