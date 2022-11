Nina Corradini | chi è | età | carriera della ginnasta | denuncia dell’ex Farfalla | fidanzato | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 19 novembre 2022) Torna, come ogni fine settimana che si rispetti, l’appuntamento imperdibile con Verissimo. Tra gli ospiti di oggi anche le due ginnaste, ex Farfalle,e Anna Basta, che hanno avuto la forza di raccontare la loro verità sui presunti abusi subiti quando si allenavano nella famosa Accademia di Desio. View this post onA post shared by anna basta (@annabastaa) Cosa sappiamo sullaè nata a Roma l’8 agosto del 2003 ed è una notaitaliana. Lei ha iniziato a praticare ginnastica ritmica nel 2011, presso la Ginnastica Flaminio di Roma, con la quale ha partecipato alla Serie A, poi si è trasferita alla Eurogymnica Cascella. E infine ...