NBA | risultati della notte 19 novembre | Boston fa nove di fila | Embiid batte Antetokounmpo Qualche minuto per Fontecchio | assente Banchero

(Di sabato 19 novembre 2022) Sono undici le partite di una ricchissimaNBA. La squadra del momento sono iCeltics, che conquistano il loro nono successo consecutivo, superando 117-109 i New Orleans Pelicans. Decisivo un primo quarto da 40 punti per la squadra di Joe Mazzulla, che allunga subito e poi gestisce il vantaggio. Jaylen Brown chiude con 27 punti e 10 rimbalzi, ma importantissimo è anche Derrick White con 26 punti, mentre per i Pelicans, privi di Zion Williamson, ci sono 25 punti di Brandon Ingram. E’ stata anche ladel duello tra Joele Giannis. La sfida la vinte il centro di Philadelphia, guidando i suoi Sixers alla vittoria per 110-102 con una doppia doppia da 32 punti e 11 rimbalzi. Ottimo anche il contributo di Tyrese Maxey (24 punti), per una Philadelphia che ha rimontato lo ...