Nba 2022 2023 | Philadelphia batte Boston | Garland di nuovo sopra i 40 nella vittoria Cavs

(Di sabato 19 novembre 2022) Nottata ricca di incontri ettutto di emozioni, quella tra venerdì 18 e sabato 19 della stagione NBA. Ben tre sfide si sono infatti concluse con un solo punto di scarto e due sono andate all’overtime. Tornano al successo gli Utah Jazz, che in uno scontro per le prime posizioni della Western Conference superano 134-133 i Phoenix Suns. Lauri Markkanen a trenta secondi dalla fine segna il fadeaway della staffa, mentre alla franchigia dell’Arizona non basta la quasi tripla doppia di Booker da 49+8+10. Di misura, 107-106, anche i Washington Wizards sui Miami Heat orfani sia di Jimmy Butler che Bam Adebayo. Infine, Jalen Suggs con una tripla a cinque dallo scadere permette agli Orlando Magic di espugnare 108-107 lo United Center di Chicago. RISULTATI E CLASSIFICHE In testa alla Eastern restano i...

Con quella realizzata contro Denver, Luka Doncic ha raggiunto quota 50 triple doppie in carriera, riuscendoci alla 278partita in. Lo sloveno a 23 anni e 263 giorni ha superato così nientemeno che Magic Johnson per velocità nel raggiungere la cifra tonda, visto che la leggenda dei Lakers ce ne aveva messe 279 a 24 anni e 91 ...Embiid straripa, Boston non si ferma più. La notte italianada 11 partite regala anche prodezze decisive in volata: quelle di Markkanen e Suggs regalano i successi a Utah e Orlando, Cleveland e Washington acciuffano le vittorie al supplementare. ...Continua il momento magico dei Celtics, che grazie alla prestazione dall'arco (20/46), prendono possesso del campo dei Pelicans, sempre privi di Williamson. Le prime 10 triple arrivano nel ...A Philadelphia abbiamo un primo tempo più dominato dai Bucks (62 punti col 52% al tiro), nonostante la spinta di un clamoroso Tyrese Maxey (24 punti, 4 rimbalzi e 5 assist), purtroppo uscito per ...