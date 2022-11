Nazionale | Fagioli lascia il ritiro | “Dispiace molto | ho tanta voglia di tornare presto”

(Di sabato 19 novembre 2022) A causa di un risentimento al piede destro, Nicolòè stato obbligato are ildella. Il giovane talento della Juventus era stato impiegato dal ct Mancini contro l’Albania, subentrando al 77?. “re questa convocazione, ma condia breve in campo” ha scritto su Instagram il centrocampista classe 2001. SportFace.

Rodax ha collezionato 20 presenze con la maglia dellaaustriaca, disputando la fase ... Giorgio Scalvini (Atalanta); Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Nicolò(Juventus), Fabio ...ANCONA - Senza Scalvini, Ricci,e Miretti (impegnati con ladi Roberto Mancini), Paolo Nicolato è chiamato agli straordinari per schierare una formazione competitiva nell'amichevole di lusso contro la Germania ...A causa di un risentimento al piede destro, Nicolò Fagioli è stato obbligato a lasciare il ritiro della Nazionale. Le parole del centrocampista della Juventus.Pessina rilancia l’Italia: «Bel segnale dai giovani, dico questo». Le dichiarazioni in conferenza stampa In conferenza stampa, al fianco del CT Mancini, è intervenuto Pessina. Così il centrocampista d ...