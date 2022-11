Napoli o Roma? Frattesi esce allo scoperto | “Andrò lì”

(Di sabato 19 novembre 2022) Davideè da un bel po’ di tempo sui taccuini delle big di Serie A viste le sue eccellenti prestazioni con la maglia del Sassuolo, con la quale ha siglato 4 gol in stagione in 15 presenze, attirando l’attenzione del CT della Nazionale Roberto Mancini. Il centrocampista neroverde è cresciuto nelle giovanili dellae il suo sogno è tornare a Trigoria. Desiderio che sembrerebbe corrisposto dal General Manager Tiago Pinto, che pare essere tornato con forza super riportarlo nella capitale dopo il corteggiamento estivo. Le dichiarazioni disu un possibile ritorno allaAnche ilha messo nel mirino il gioiellino di casa Sassuolo: il ds Giuntoli prova da tempo a portarlo alla corte di mister Luciano Spalletti ma non si è mai riusciti a ...

Calciomercato.com

... Stadio Olimpico (recupero del 15 luglio 2020, 9 luglio 2021) 25 giugno 2023, Stadio Olimpico (recupero del 16 luglio 2020, 10 luglio 2021) 28 giugno 2023, Stadio Diego Armando Maradona (......premio ai Corporate Heritage Awards 2022 ricevuto ieri al centro congressi di Confindustria a... spin - off dell'Università del Sannio e dell'Università Parthenope di, ha un duplice valore:... Napoli-Roma, duello-mercato per un regista | Mercato | Calciomercato.com Infine, a Napoli, torna Quartieri di vita, festival di formazione e teatro sociale, 11 paesi europei con workshop e prove aperte al pubblico fino al 3 dicembre diretto da Ruggero Cappuccio Concludiamo ...Il tecnico toscano adesso vuole soltanto accordi annuali, per questioni anagrafiche e di stimoli. Il suo contratto scade nel 2023, ma la società ha l'opzione per un'altra stagione. E perché no, un'alt ...