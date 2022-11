Napoli | nessuna rivoluzione | si puntano due talenti

ilmattino.it

... Roma, Genova,, Bologna, Milano e da ultima quella di Torino in piazza Castello. Il ... Il fatto più inaccettabile, continua il Manifesto, è cheproposta di pace credibile sia stata ...Ma per ora non ha mai voluto avviaretrattativa. In particolare, un'offerta arrivata dall'... L'articolo Dall'offerta orientale ai fondi Usa, tornano i rumors di vendita deldi De ... Napoli, ordinanza anti-traffico per i bus turistici nel porto: nessuna fermata per far salire o scendere Allertati dal 112, i carabinieri sono intervenuti in via Appia a Sant'Antimo, dove poco prima delle 22 due persone con passamontagna avevano rapinato un ristorante etnico, prendendo l'incasso. Uno dei ...Pesanti pezzi di pietra si staccano dalla facciata del palazzo della Regione Campania su via Santa Lucia e franano a terra. Nessun ferito.