Napoli | Giuntoli | «Kvaratskhelia ha portato innovazione | un esempio per tutti»

Alla fine, però, nessun provvedimento drastico, le parti si sono ritrovate ed è stato costruito, insieme al ds, unspettacolare. Adesso c'è qualche aspetto da sistemare perché il ...Commenta per primo Ilè sulle tracce di Davide Frattesi , il centrocampista classe 1999 del Sassuolo, già nel giro ... Ma se qualcuno facesse un passo indietro ecco chesarebbe pronto a ...Secondo Espn, gli azzurri starebbero guardato in casa Fenerbahce dopo gli affari che hanno portato in Italia due calciatori come Elmas e Kim ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...