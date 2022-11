Musk e il sondaggio per il ritorno di Trump su Twitter

Leggi su giornalettismo

(Di sabato 19 novembre 2022) Elon, il nuovo patron di, ha lanciato un referendum sulla piattaforma che ha acquistato da poco per chiedere di votare sì o no aldi Donaldsul social da cui era stato bandito all’indomani dell’assalto al Capitol del 6 gennaio 2021. Ieriaveva riabilitato alcuni account ma aveva detto di non aver ancora preso nessuna decisione su. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Ansa. LEGGI ANCHE –> Il tempismo di Salvini che invita il Ceo di Tesla a investire in Italia quando sta licenziando negli Usa Affidarsi al pubblico anziché ad un organismo di controllo interno per decidere suldisu, secondo i detrattori di, è una scelta discutibile e pericolosa. Non ...