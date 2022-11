Motori | la F1 vuole anticipare il DRS al primo giro

Leggi su oasport

(Di sabato 19 novembre 2022) Si sta svolgendo in questo weekend ad Abu Dhabi l’ultima tappa del Mondiale di Formula 1 2022 e la F1 e la FIA stanno approfittando di questo appuntamento finale per fare diversi annunci per la prossima stagione. Un importante modifica che siapportare per il 2023 riguarda il DRS. Infatti, per migliorare lo spettacolo, la F1 ha annunciato di volerall’entrata in funzione del DRS sia al via di una gara (o di una Sprint) che alle ripartenze. Questo verrà testato durante ogni sessione Sprint nel 2023 con l’obiettivo di introdurlo definitivamente per tutte le gare nel 2024. F1 in tv, GP Abu Dhabi 2022: orari FP3 e qualifiche, dove vederle, streaming, guida TV8 e Sky F1 e FIA hanno poi annunciato che vogliono inventare pezzi per prevenire o non consentire uno spruzzo massiccio di acqua da ...