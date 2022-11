Agenzia ANSA

Il panda gigante donato dalla Cina a Taiwan nel 2008 come simbolo di legami più stretti èoggi nello zoo di: "La nostra équipe medica ha confermato che il cuore di Tuan Tuan ha smesso di battere", ha dichiarato il responsabile della struttura in un breve comunicato in cui non ...Il mammifero icona cinese èall'età di 18 anni al termine di una malattia che si era ... Il panda, di cui lo zoo diha annunciato oggi la morte, è stato addormentato per sempre in ... Morto a Taipei Tuan Tuan, il panda gigante donato da Pechino - Asia Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...TAIPEI, 19 NOV - Il panda gigante donato dalla Cina a Taiwan nel 2008 come simbolo di legami più stretti è morto oggi nello zoo di Taipei: "La nostra équipe medica ha confermato che il cuore di Tuan T ...