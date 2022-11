Morta la mamma di Selvaggia Lucarelli | il post della giornalista | “Non sono arrabbiata”

(Di sabato 19 novembre 2022) Èladi: illadi: lo ha annunciato la stessain unpubblicato sui suoi profili social. “Questa mattina presto mia madre, Nadia, è– scrive– Èdi Covid e di compromessi. I compromessi che tutti abbiamo accettato per continuare a vivere, lasciando inevitabilmente indietro qualcuno. Quelli come lei, nella maggior parte dei casi: i fragili”. “Non, perché io stessa ho ripreso il passo veloce di chi ha urgenza di vivere. ...

Leggi anche > Selvaggia Lucarelli, lain ospedale: 'Covid e Alzheimer, non parla e non mi danno notizie' Il triste annuncio 'Questa mattina presto mia madre, Nadia, è- ha scritto ...E'ladi Selvaggia Lucarelli. A darne notizia è stata la stessa giornalista e giudice di Ballando con le stelle su Instagram. "Questa mattina presto mia madre, Nadia, è- ha scritto ...Selvaggia Lucarelli piange la morte della madre. A darne notizia la giornalista attraverso i suoi canali social. «Questa mattina presto mia madre, Nadia, è morta - si legge sul ...Selvaggia Lucarelli in lutto: questa mattina è morta la madre Nadia, era positiva al Covid Lutto gravissimo per la giurata di Ballando con le stelle: è ...