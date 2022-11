Moratti | C' è una destra-destra E Majorino apre spazi al centro

'No, èmoderata'chiosa: 'Faccio fatica a vedere che ancora si parla di schemi. Queste sono gabbie . Agli elettori interessa avere persone competenti e di esperienza che risolvano i loro ...Leggi Anche Regionali Lombardia, Majorino: 'inaccettabile per il Pd, ora ce la giochiamo ... che ha annunciato un ordine del giorno per sciogliere le correnti interne al Pd, 'per sradicare...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...“La frase di Moratti sui vaccini in base al Pil Una gran cazzata, però ha fatto ottima campagna vaccinale”. Così Carlo Calenda ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico in onda su Nove condott ...