Monza | Rovella | «Do un 7 al mio 2022 Ho avuto alti e bassi durante quest’anno»

(Di sabato 19 novembre 2022) Nicolò, centrocampista dele di proprietà della Juventus, ha parlato facendo un bilancio del suoNicolò, centrocampista dele di proprietà della Juventus, ha parlato al sito ufficiale della FIGC facendo un bilancio del suo. PAROLE – «Do un 7 al mio. Ho, soprattuttonella prima parte con la retrocessione del Genoa. Poi però ho chiuso in crescendo. Resta una partita da cercare di vincere, contro la Germania, per concludere in bellezza. Obiettivo per il 2023? Cercare di avere un rendimento più costante e di fare qualche gol in più». L'articolo proviene da Calcio News 24.

... per la società spagnola non sarebbe assolutamente un problema andare incontro alla richiesta del club italiano per aggiudicarsi, di rientro dal prestito al, a titolo ...I nomi sono quelli di Nicolòe Filippo Ranocchia , centrocampisti al momento in forze al, ed Andrea Cambiaso, che è andato invece al Bologna. Il terzino sinistro e gli altri due suoi ...Nicolò Rovella, centrocampista del Monza e di proprietà della Juventus, ha parlato facendo un bilancio del suo 2022 Nicolò Rovella, centrocampista del Monza e di proprietà della Juventus, ha parlato a ...L'Italia guarderà le partite in Qatar dalla televisione. La società biancorossa, che valorizza più di tutti i giocatori del nostro Paese, può diventare un modello per far crescere lo sport più amato.