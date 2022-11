Mondiali Qatar 2022 | Queiroz | “Nessuno ci perdonerebbe se ci facessimo condizionare”

Leggi su sportface

Il momento storico vissuto dall'Iran, con le proteste per i diritti delle donne che vanno avanti da tre mesi in seguito alla morte di Mahsa Amini, non influenzerà la nazionale di calcio. Lo afferma il commissario tecnico Carlos Quieroz: "I giocatori non saranno condizionati, sono completamente concentrati sulla preparazione per il Mondiale. Sarebbe diverso se scoprissi che qualcuno della mia famiglia o dei miei amici è malato, ma non è la stessa cosa. Noi siamo dei professionisti, rappresentiamo una nazione intera, 90 milioni di iraniani e la nostra missione è giocare a calcio.cise non fossimo completamente concentrati sulla Coppa del Mondo. I tifosi si aspettano un Mondiale dignitoso da parte nostra e noi vogliamo renderli orgogliosi".