Mondiali Qatar 2022 | Infantino | “Oggi mi sento arabo | gay | disabile e migrante” – Lo speciale

(Di sabato 19 novembre 2022) (Adnkronos) – Il presidente della Fifa Gianninel suo discorso suiinprima del calcio d’inizio ha parlato per quasi un’ora e ha difeso il torneo e il, un Paese che è stato aspramente criticato per le condizioni dei diritti umani, la morte dei lavoratori migranti e il trattamento riservato alle persone LGBTQ. Ha aperto il suo discorso dicendo: “ho sentimenti forti.miino, mi, miafricano, migay, mi, miun lavoratore”., ...

... dando l'impressione che il Mondiale sia dele non della Fifa, cioè di tutti. Il problema non è la birra, caro Infantino, è la libertà. Voto 4 Sullo stesso argomento2022 Immigrati "A ...... Neal Skupski 0 - 0 14:00 Novak Djokovic - Taylor Harry Fritz 18:30 Nikola Mektic, Mate Pavic - Lloyd Glasspool, Harri Heliovaara 21:00 Casper Ruud - Andrey Rublev CALCIO -17:00...Abbonati all'edizione digitale del Corriere dello Sport! Scegli l'abbonamento su misura per te. Sempre con te, come vuoi ...Sarà una sbornia di partite: da domani al 18 dicembre si gioca il Mondiale di Calcio in Qatar. Deve ancora iniziare (gara d’apertura Qatar-Ecuador alle ore 17, preceduta dalla ...