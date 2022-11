Mondiali Qatar 2022 | Infantino | “Oggi mi sento arabo | gay | disabile e migrante”

(Di sabato 19 novembre 2022) (Adnkronos) – Il presidente della Fifa Gianninel suo discorso suiinprima del calcio d’inizio ha parlato per quasi un’ora e ha difeso il torneo e il, un Paese che è stato aspramente criticato per le condizioni dei diritti umani, la morte dei lavoratori migranti e il trattamento riservato alle persone LGBTQ. Ha aperto il suo discorso dicendo: “ho sentimenti forti.miino, mi, miafricano, migay, mi, miun lavoratore”. La sua affermazione è stata immediatamente criticata sui social media, ...

Infantino, ha detto di sentirsi "arabo", "gay", "lavoratore migrante", durante la conferenza stampa inaugurale deiin, a Doha. "Oggi mi sento qatarino, oggi mi sento arabo, oggi mi ...... dando l'impressione che il Mondiale sia dele non della Fifa, cioè di tutti. Il problema non è la birra, caro Infantino, è la libertà. Voto 4 Sullo stesso argomento2022 Immigrati "A ...Abbonati all'edizione digitale del Corriere dello Sport! Scegli l'abbonamento su misura per te. Sempre con te, come vuoi ...Il calendario dei Mondiali e dove vedere le partite in tv Il calcio e i diritti, il calcio e la politica sollevano tanti interrogativi prima del match inaugurale della Coppa (domenica ore 17 italiane ...