Mondiali Qatar 2022 | il portavoce di Infantino fa coming out

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 19 novembre 2022) Iniziano domani i tanto criticati e discussidel. Il paese ospitante la rassegna iridata sta facendo discutere molto per le sue regole rigide, le dichiarazioni di politici e ambasciatori e il suo rifiuto per gli omosessuali. Per questi motivi la FIFA è stata presa di mira e criticata per la scelta fatta e in difesa della Federazione e diè subentrato Bryan Swanson, responsabile delle relazioni con i media. Ilout Ildiha deciso di fareout, anche per difendere la scelta della FIFA di assegnare ial. “Sono qui ine sono gay“. “Oggi mi sento del. Oggi mi sento arabo, oggi ...